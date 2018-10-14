Оккупанты не отпускают моряка украинского судна ЯМК-0041 на похороны матери

Украина

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова потребовала от РФ отпустить с территории оккупированного Крыма хотя бы одного члена экипажа украинского судна «ЯМК-0041», которое было незаконно задержано российскими пограничниками еще в мае 2018 года.

В субботу, 13 октября, у моряка Геннадия Отычко в Очакове умерла мама и мужчина не может с ней проститься.

«Проблема в том, что сейчас Геннадий не может с ней проститься. Его загранпаспорт, как и у других членов экипажа, забрали еще в начале мая. Теперь мужчина не может уехать из аннексированного Крыма на похороны матери. Сейчас он просит меня задействовать всех, кого можно и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня», — сообщила омбудсмен в Facebook.

При этом она отметила, что не далее чем на этой неделе советник президента РФ Михаил Федотов уверял ее, что свобода передвижения украинских моряков не ограничивалось.

Денисова сообщает, что попытка обратиться к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой не увенчалась успехом.

«Звоню на все возможные мобильные и стационарные номера. Трубку она не поднимает. Мой Офис связывается с Секретариатом Уполномоченного в РФ. Та же история — коммуницировать с нами не хотят», — констатировала украинский омбудсмен.

Отметим, что после задержания украинского судна против его капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. Рыбаки объявили протестную голодовку.



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