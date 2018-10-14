Одумались: оккупанты Крыма все-таки отпустили украинского моряка проститься с матерью

Украина

Оккупанты Крыма все-таки отпустили члена экипажа задержанного в Крыму судна «ЯМК-0041» Геннадия Отычко, у которого в родном Очакове умерла мать. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, новость ей сообщил сам моряк, который уже находится на подконтрольной Украине территории и возвращается в Очаков.

«Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях. Я всячески буду помогать Геннадию и поддерживать его», — написала Денисова на своей странице в соцсети.

Ранее она сообщала, что Отычко не отпускают с территории аннексированного Крыма и потребовала освободить весь экипаж рыболовецкого судна «ЯМК-0041».



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