Украина

В Киеве праворадикалы разгромили "офис Медведчука" (фото и видео)

Представители праворадикальных организаций С14 и «Традиция и порядок» устроили погром в здании на улице Липинского в центре Киева. Они заявили, что там находится офис известного политика Виктора Медведчука, и решили наглядно выразить свое отношение к его деятельности в Украине.

Участники погрома выбили ролету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения дымовые шашкт, а на стене дома написали «Слава нации», «Смерть врагам».

В полиции подтвердили инцидент и опубликовали фото с места событий.

Сообщается, что сигнал о погроме на горячую линию полиции 102 поступил около 19:30.

«Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Полицейские также изучают записи в сети Интернет, на которых зафиксированы события под указанным зданием. После проведения проверки будет определена правовая квалификация инцидента», — говорится в сообщении полиции.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась опубликовал видео акции, заявив, что таким образом «неизвестные историки из С14» напоминают Медведчуку за Стуса и покрывание удержания Путиным украинских заключенных.

Кстати, в комментариях к видео один из пользователей сообщил, что праворадикалы немного промахнулись, ведь офис партии Виктора Медведчука находится по адресу улица Большая Васильковская, 23б.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что не зафиксировали серьезных правонарушений во время массовых акций в Киеве 14 октября.



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