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Названа пара, вернувшаяся в проект "Танці з зірками"
Восьмой эфир проекта стал самым интригующим во втором сезоне обновленного проекта «Танці з зірками». За несколько дней до эфира стало известно, что шоу покидает пара Оксаны Марченко и Дмитрия Чапкиса. До финала не было понятно, уйдет ли кто-то из проекта на этот раз.
В зону риска попали пары Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская, Мишель Андраде и Евгений Кот, Леся Никитюк и Максим Ежов. Лесю и Максима, набравших самое меньшее количество баллов у жюри, спасли своим голосованием зрители. После нескольких минут волнения, Юрий Горбунов сообщил, что в восьмом эфире ни одна из пар не покидает проект!
По результатам зрительского голосования, на паркет вернулась пара Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которые ушли из шоу в минувшем эфире.
- Мы очень волновались, когда узнали о голосовании, — сказал Денис Беринчик. - Но зрители не зря голосовали — ребята, держитесь, мы вернулись!
— Я ожидал, что это будет неожиданное решение, — сказал «ФАКТАМ» Влад Яма. — Рад за Дениса и Катю, которые, уверен, всех нас еще удивят.
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