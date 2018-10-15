Режим начал рушиться: российский историк Зубов назвал дату конца правления Путина (видео)

Мир

В России отмирает советский режим, который олицетворяет президент РФ Владимир Путин. Его дни обречены, и наиболее вероятной датой смены власти в стране станет 2024 год, считает российский историк, оппозиционер Андрей Зубов. Об этом он заявил в интервью Espreso.TV.

«Если не этот, то следующий год будет решающим для России и поворотным для ее политической системы», — уверен он.

По мнению Зубова, нынешняя верхушка РФ оступилась и обречена.

«Сейчас все указывает на то, что путинский режим начал падать. В 2014 году, как это ни прискорбно для Украины, он был на подъеме. Сейчас он терпит одно постыдное поражение за другим»,— рассказал он.

Оппозиционер перечислил недавние провалы российской власти: Солсбери с раскрытием агентурной сети, расстрел силами Асада российского самолета, неудачи в запуске ракет на орбиту, абсолютно бессмысленный подъем пенсионного возраста.

Политик подчеркнул, что у России много проблем, однако высокие цены на нефть позволяли властям не повышать пенсионного возраста.

«Это была абсолютная ошибка путинского режима. Даже с его точки зрения… Наконец, вот эта автокефалия в Украине, это тоже ужасная пощечина имперской советской церкви, которая была создана Сталиным в сентябре 1943 года. Вот именно для этой церкви, которая была послушным орудием коммунистического режима, для нее наступают последние черные дни»,— рассказал историк.

При этом эксперт уточнил, что православная церковь в России останется, но она будет отличаться от нынешней «советской церкви».

«Умирает не путинский режим, умирает советское государство… А Путин лишь его образ и представитель», — резюмировал Зубов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Зубов уверен, что обещанного Русской православной церковью «жесткого ответа» на решение Синода Вселенского патриархата вывести Украинскую православную церковь из подчинения Москвы не будет.

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