Никакого «жесткого ответа» Москвы Константинополю не будет, — российский историк Зубов

Мир

Обещанного Русской православной церковью «жесткого ответа» на решение Синода Вселенского патриархата вывести Украинскую православную церковь из подчинения Москвы не будет. Такое мнение в комментарии изданию «Гордон» высказал российский историк Андрей Зубов.

«Естественно, реакция в Москве негативная. Но надеюсь, разум восторжествует и в РФ поймут простую истину, что насильно мил не будешь. Если значительная часть граждан Украины хочет автокефалию, а Константинополь готов ее дать, то противиться этому не стоит. Другое дело, что есть немало людей, желающих остаться в Московском патриархате. Они должны иметь право быть в той юрисдикции, в которой хотят. Основа церкви — взаимная любовь и жертвы. Нельзя никого принуждать», — считает ученый.

Он приводит пример с Эстонией: в конце 90-х там был аналогичный конфликт. Пправославная церковь подчинялась Константинополю, а потом — РПЦ. Когда Эстония получила независимость, встал вопрос — надо ли возвращать константинопольскую юрисдикцию? Часть приходов захотела вернуться к Константинополю, а часть — остаться с Москвой. В итоге конфликт удалось загладить — каждый приход сам решил, с кем быть.

По словам историка, единственное, что может предпринять РПЦ, — уйти в раскол.

«С одной стороны Москва давит: мол, это наша каноническая территория. С другой стороны — многие украинские политики настаивают, что в стране не должно быть церквей врага. Или вы с нами, или катитесь куда подальше. Это контрпродуктивно. Никакого „жесткого ответа“ от Москвы быть не может. В украинском вопросе Константинополь прав по всем канонам. Да и любой „жесткий ответ“ России ударит по ней самой. Единственное, что РПЦ может сделать, — уйти в раскол. Но это, мягко говоря, плохое решение», — уверен Зубов.

Напомним, что Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено, а с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария снята наложенная РПЦ анафема, им возвращен канонический статус. Было заявлено, что официальный Томос будет получен после объединительного собора украинских православных церквей, сказал глава государства. Патриарх УПЦ КП Филарет сообщил, что не менее 10 иерархов Московского патриархата уже готовы перейти в объединенную церковь. В РПЦ заявили, что готовят «жесткий» ответ на решение Вселенского патриархата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти с молитвой за автокефалию в воскресенье, 14 октября.

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