Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кровавая «днюха»: в США на детском празднике убили четырех людей

1:57 15 октября 2018   46
США, Техас
Инф. «ФАКТОВ»

В американском штате Техас на праздновании детского дня рождения произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата.

По словам правоохранителей, перестрелка произошла из-за разногласий между двумя семьями во время дня рождения годовалого ребенка. Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали, но вскоре полиция сообщила о задержании одного из них — 20-летнего парня. Второй подозреваемый — 37-летний отец задержанного молодого человека пока не задержан.

По имеющимся данным, жертвами перестрелки стали четверо мужчин в возрасте от 20 до 62 лет. Все убитые — дед и три его внука — из одной семьи.

Всех погибших опознали: это 62-летний Хуан Эспиноза, его внуки — 20-летний Хуан Сандовал, 22-летний Джереми Сандовал и 25-летний Ники Сандовал.

Еще один человек получил ранения. По данным телеканала — это отец троих убитых. Как отмечается, мужчина находится в критическом состоянии, однако, по словам медиков, угрозы его жизни нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штате Джорджия в США за рулем автомобиля убили 28-летнюю модель Келси Квейл.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины