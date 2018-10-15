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Кровавая «днюха»: в США на детском празднике убили четырех людей
В американском штате Техас на праздновании детского дня рождения произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата.
По словам правоохранителей, перестрелка произошла из-за разногласий между двумя семьями во время дня рождения годовалого ребенка. Двое подозреваемых в развязывании стрельбы бежали, но вскоре полиция сообщила о задержании одного из них — 20-летнего парня. Второй подозреваемый — 37-летний отец задержанного молодого человека пока не задержан.
По имеющимся данным, жертвами перестрелки стали четверо мужчин в возрасте от 20 до 62 лет. Все убитые — дед и три его внука — из одной семьи.
Всех погибших опознали: это 62-летний Хуан Эспиноза, его внуки — 20-летний Хуан Сандовал, 22-летний Джереми Сандовал и 25-летний Ники Сандовал.
Еще один человек получил ранения. По данным телеканала — это отец троих убитых. Как отмечается, мужчина находится в критическом состоянии, однако, по словам медиков, угрозы его жизни нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штате Джорджия в США за рулем автомобиля убили 28-летнюю модель Келси Квейл.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?