Польша готова заменить Британию после Brexit, — Чапутович

Мир

Глава польского МИД Яцек Чапутович участвовал в неформальных консультациях относительно угроз со стороны России, которые проходили в Лондоне. Об этом пишет «Польское радио».

В консультациях, помимо польского и британского министров, приняли участие представители стран Вышеградской группы, а также Румынии, Болгарии, Хорватии и Словении.

Во время выступления глава польской дипломатии заметил, что его страна готова после Brexit взять на себя роль Великобритании.

«Нам в Евросоюзе не хватает Великобритании. Возможно, мы возьмем на себя роль британцев в том смысле, что мы будем озвучивать ту свободно рыночную, либеральную, конкурентоспособную позицию. Если говорить о росте экономики, то Польша сегодня лидер Евросоюза. Мы достигли этого благодаря либерализму и здоровому подходу в стране и здоровой экономике»,— сказал он.

Кроме того, Чапутович отметил, что ЕС нуждается в реформе, а Brexit — это результат не только решений самих британцев, но и отсутствия гибкости со стороны Евросоюза.

К тому же Польша поддерживает очередные санкции в отношении Москвы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Польша оказалась лидером ЕС по росту реального ВВП — он составил 5 процентов. В марте 2017 года ВВП на душу населения Польши был равен 69 процентам от среднеевропейского. Темпы роста экономики этой страны выше средних по Евросоюзу, так как она сумела увеличить показатель более чем на 19 процентов с момента своего вступления в ЕС в 2004 году.

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