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Хакеры забавно потроллили россиян в День защитника Украины: сеть насмешило фото
Хакеры из организации Ukrainian Cyber Alliance решили весело и с юмором отметить День защитника Украины, потроллив ватников в нескольких российских регионах. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook киберальянса.
Для этого на взломанных российских ресурсах — https://bit.ly/2QPU3oa, http://archive.is/JjLKz и других (всего сайтов оказалось около полутора сотен), пользователи которых выражали свою нелюбовь к Украине, было размещено «поздравление».
«Ukrainian Cyber Alliance поздравляет всех с праздником! С Днем защитника Украины! И тех, кто с оружием в руках защищает нашу землю, всех, кто приближает нашу будущую победу над кремлевским оккупационным режимом. Мы всегда будем помнить, как началась война, кто ее начал и почему. Крым, Донецкая и Луганская области всегда были украинскими. И мы уверены, что оккупированные Россией части Украины будут освобождены и там снова будет поднят наш флаг. Слава Україні!»,— написали хакеры.
Идея пришлась по душе пользователям, которые оценили тонкий троллинг кибер-хакеров.
«Молодці!», «Вітаю!», «Великолепно!!! И вас с праздником, мужики!!!», «Супер! З святом, хлопці!»,— пишут они.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму потроллили Наталью Поклонскую. Так, одного из новорожденных львят в крымском сафари-парке «Тайган» назвали в честь бывшего «прокурора Крыма», которая в настоящее время является нелегитимным депутатом Госдумы. Остальные новорожденные котята получили имена в честь персонажей фильма «Матильда», против которого борется Поклонская.
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