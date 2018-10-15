Украина

Украинские воины получили ранения на Донбассе в День защитника

В течение минувших суток, 14 октября, на Донбассе были ранены трое украинских военных, еще один получил огнестрельное ранение утром 15 октября. Боевики снова применили запрещенное тяжелое вооружение — всего зафиксировано четыре случая использования минометов калибра 82 мм. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

Вражеские обстрелы украинских укреплений были зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новотроицкое, Богдановка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Запрещенные минометы были применены оккупантами в районе Луганского, Новолуганского, Гнутового и Водяного.

По данным разведки, в течение суток было уничтожено двое оккупантов, еще четверо получили ранения.

Напомним, 14 октября стало известно о гибели на Донбассе 27-летнего контрактника из Полтавской области. А в оккупированной Горловке боевики обстреляли …тюрьму, ранив четырех заключенных.

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