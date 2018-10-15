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TruCAM в действии: с 15 октября водителей начали штрафовать за превышение скорости
В Украине с 15 октября полиция начинает штрафовать нарушителей скоростного режима на дорогах, которых выявят с применением лазерных радаров TruCAM. Об этом напомнили в Национальной полиции.
Радары начали применять еще неделю назад, но в тестовом режиме. Нарушителей-лихачей, которых останавливали полицейские, предупреждали, но отпускали без санкций.
Штрафовать гонщиков начнут с соответствии с изменениями в Правила дорожного движения Украины, которые вступили в силу 1 января 2018 года.
Согласно этим изменениям, предельная скорость движения авто в пределах населенных пунктов ограничена 50 км в час. Если водитель превысил лимит скорости на 20 км в час и был остановлен, он должен уплатить штраф в размере 255 грн. При превышении скорости на 50 км штраф увеличится до 510 грн. А если превышение скорости привело к аварийной ситуации штраф возрастет до 680 гривен, при этом водителя могут лишить прав вождения на срок до года.
Напомним, в Киеве обнародовали обнародовали перечень участков автодорог, где возможно движение авто с скоростью выше 50 км в час.
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