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В Киеве пьяная беременная женщина пыталась украсть вещи из авто и напала на полицию
В ночь на 15 октября в спальном районе Киева группа подвыпивших граждан пыталась атаковать авто патрульных. Больше всего правоохранителей поразило то, что среди нападавших была беременная женщина.
По данным Информатора, патрульные пытались предотвратить хищение из пострадавшего в ДТП автомобиля Hyundai кошелька.
Неудачливых грабителей задержали на месте преступления, после чего они сначала устроили драку с сотрудниками полиции, а затем беременная женщина с криками попыталась совершить нападение на патрульную машину.
Признать вину в совершении преступления задержанные отказались и утверждали, что являются свидетелями ДТП.
Тем не менее при обыске у них был найден похищенный с места ДТП кошелек.
Напомним, «ФАКТЫ» сообщали новые подробности ДТП, которое произошло на проспекте Ватутина 13 октября.
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