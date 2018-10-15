Происшествия

В Киеве пьяная беременная женщина пыталась украсть вещи из авто и напала на полицию

В ночь на 15 октября в спальном районе Киева группа подвыпивших граждан пыталась атаковать авто патрульных. Больше всего правоохранителей поразило то, что среди нападавших была беременная женщина.

По данным Информатора, патрульные пытались предотвратить хищение из пострадавшего в ДТП автомобиля Hyundai кошелька.

Неудачливых грабителей задержали на месте преступления, после чего они сначала устроили драку с сотрудниками полиции, а затем беременная женщина с криками попыталась совершить нападение на патрульную машину.

Признать вину в совершении преступления задержанные отказались и утверждали, что являются свидетелями ДТП.

Тем не менее при обыске у них был найден похищенный с места ДТП кошелек.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали новые подробности ДТП, которое произошло на проспекте Ватутина 13 октября.

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