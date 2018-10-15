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В кино — бесплатно: в Киеве стартовала акция для пенсионеров
В Киеве каждую пятницу будут проводить киносеансы для пенсионеров, причем они будут бесплатными. Правда, пока что новацию ввел только один кинотеатр — «Жовтень». Об этом в Facebook сообщила глава благотворительного фонда «Let's help» Ольга Бондаренко.
По ее информации, первый бесплатный сеанс состоялся 12 октября, его посетили около 40 человек.
«Расскажите об этом всем знакомым бабушкам и дедушкам, которые не могут себе позволить сходить в кино. Для них это бесплатно», — сообщила Бондаренко в опубликованном видео.
Отметим, что с 1 октября 2018 года в Киеве прекратили работу сразу два кинотеатра — «Кинопанорама» и «Украина» (оба расположены в центре Киева). Теперь на месте столичного кинотеатра «Кинопанорамана» планируют построить трехзвездочный отель.
А в мае 2018 года в Киеве горело здание старейшего кинотеатра столицы — «Экран», расположенного у станции метро «Житомирская».
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