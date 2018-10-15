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Еще три медали для Украины на Юношеских олимпийских играх (фото)
Восьмой соревновательный день на Юношеских олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина), принес Украине три медали.
Серебряную награду завоевал в спортивной гимнастике Назар Чепурной (на фото в заголовке слева). 16-летний спортсмен попал в финал соревнований в опорном прыжке с последним, восьмым результатом, но решающие две попытки выполнил практически идеально, набрав 13.983 балла, что позволило взобраться на вторую ступень пьедестала. Лучший показатель оказался только у американца Брэндона Брионеса, который набрал всего на 0.116 балла больше — 14.099.
* Назар Чепурной (справа)
Напомню, что ранее Чепурной стал золотым медалистом в составе «Команды Симоны Байлз» в смешанных соревнованиях по итогам выступлений в шести дисциплинах.
17-летний Владислав Остапенко стал бронзовым призером в борьбе вольным стилем в категории до 55 кг, победив в «малом финале» Уссаму Лариби из Алжира. Отмечу, что это уже вторая медаль украинских спортсменов в данной дисциплине — ранее Оксана Чудик стала второй среди девушек в категории до 65 кг.
* Владислав Остапенко (слева)
Также «бронзу» завоевал прыгун в высоту Олег Дорощук. Лучшим результатом 17-летнего украинца стал прыжок на 2.14 метра. На такую же высоту «улетел» Сениру Амарасинге из Шри-Ланки, но наш спортсмен оказался выше в итоговой таблице за счет меньшего количества попыток, за которые удалось взять высоту.
* Олег Дорощук
Таким образом, в общем медальном зачете Украина располагается на 16-м месте, имея в своем активе 10 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и столько же бронзовых.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы завоевали еще четыре медали на Юношеских олимпийских играх.
Фото — Facebook Национального олимпийского комитета Украины
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