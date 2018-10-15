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На Львовщине пассажиры опять заблокировали движение поездов (фото)
На Львовщине местные жители снова перекрывали пути, протестуя против недостаточного количества вагонов электропоезда сообщением Мукачево-Львов.
Инцидент произошел на станции «Сколе».
В настоящее время электропоезд состоит из четырех вагонов и не может вместить всех желающих. Увеличивать же количество вагонов железнодорожники не хотят, мотивируя это тем, что на электричке ездят в основном льготники.
Пассажиры, которым не хватило места, вышли на пути, сообщает ресурс SKOLE-TODAY.
Исчерпать конфликт удалось только после экстренного формирования электропоезда сообщением Лавчоне-Львов.
Напомним, в апреле аналогичный протест на путях устроили жители Скнилова, после чего руководство «Укрзалізниці» пообещало увеличить количество вагонов. В августе к протесту прибегли уже жители Львова, которым не хватило места в электричке на Здолбунов.
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