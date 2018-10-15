Украинские военные отбили атаку боевиков под Авдеевкой: подробности операции

Украина

Утром 15 октября украинские военные успешно отбили атаку террористов в районе Авдеевки. Те попытались проверить на прочность один из опорных пунктов ООС в 5:40, выдвинувшись к нашим позициям двумя группами.

Украинские бойцы были вынуждены открыть огонь на поражение, серьезно ранив нескольких нападавших, а затем прочесали территорию, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

На поле боя враг покинул ручной пулемет РПК, который в соответствии с номерным учетом никогда не находился на вооружении в ВСУ.

Российский автомат, найденный на поле боя

Напомним, на прошлой неделе под Авдеевкой боевики применили против украинских военных фосфорные боеприпасы.

А кроме того, расследователи обнаружили на оккупированной территории Донбасса новейшие российские системы связи.

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