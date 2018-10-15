Умер экс-министр обороны Украины Валерий Шмаров

Украина

14 октября скончался доктор технических наук, профессор, экс-директор Аэрокосмического института Национального авиационного университета и бывший министр обороны Украины, один из создателей музея авиации в Жулянах, Валерий Шмаров. Об этом в Facebook сообщил главный редактор сайта «Спейс-Информ» Ник Митра.

Как пишет издание «ГОРДОН» , ссылаясь на слова заместителя директора Аэрокосмического института Национального авиационного университета Александра Сидоренко, Шмаров серьезно заболел в прошлом году, когда его уволили с поста директора Аэрокосмического института.

«Он эмоционально воспринял увольнение, пытался отстоять свои права в суде. Рассмотрение иска постоянно затягивалось», — сообщил Сидоренко.

По его словам, Шмаров много сделал для развития украинской авиации и космонавтики.

«Он был инициатором создания крупнейшего в Восточной Европе Музея авиации, который сейчас работает в Жулянах. По сути, этот музей появился благодаря Валерию Николаевичу. Он по всей Украине разыскивал экспонаты, организовывал ремонт техники. Он также был прекрасным педагогом, много работал со студентами. Постоянно поддерживал интерес к развитию космической отрасли и авиации в научных кругах, проводил научные конференции «Украина — космическая держава», — сообщил Сидоренко.

У Шмарова остались жена и сын.

Прощание со Шмаровым пройдет во вторник, 16 октября, с 10:00 до 13:00 в Национальном университете обороны.

Отпевание и похороны состоятся на Берковецком кладбище после 14 часов.

Валерий Шмаров в начале 1990-х годов принимал участие в разработке первой Национальной космической программы Украины, был первым заместителем генерального директора Национального космического агентства. В 1993—1995 годах занимал пост вице-премьер-министра по вопросам военно-промышленного комплекса, в 1994—1996 годах был министром обороны, затем — депутатом Верховной Рады. В 2002—2005 годах являлся генеральным директором компании «Укрспецэкспорт», после чего возглавил Аэрокосмический институт Национального авиационного университета. Шмаров написал более 40 научных работ, защитил докторскую диссертацию.

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