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Умер экс-министр обороны Украины Валерий Шмаров
14 октября скончался доктор технических наук, профессор, экс-директор Аэрокосмического института Национального авиационного университета и бывший министр обороны Украины, один из создателей музея авиации в Жулянах, Валерий Шмаров. Об этом в Facebook сообщил главный редактор сайта «Спейс-Информ» Ник Митра.
Как пишет издание «ГОРДОН», ссылаясь на слова заместителя директора Аэрокосмического института Национального авиационного университета Александра Сидоренко, Шмаров серьезно заболел в прошлом году, когда его уволили с поста директора Аэрокосмического института.
«Он эмоционально воспринял увольнение, пытался отстоять свои права в суде. Рассмотрение иска постоянно затягивалось», — сообщил Сидоренко.
По его словам, Шмаров много сделал для развития украинской авиации и космонавтики.
«Он был инициатором создания крупнейшего в Восточной Европе Музея авиации, который сейчас работает в Жулянах. По сути, этот музей появился благодаря Валерию Николаевичу. Он по всей Украине разыскивал экспонаты, организовывал ремонт техники. Он также был прекрасным педагогом, много работал со студентами. Постоянно поддерживал интерес к развитию космической отрасли и авиации в научных кругах, проводил научные конференции «Украина — космическая держава», — сообщил Сидоренко.
У Шмарова остались жена и сын.
Прощание со Шмаровым пройдет во вторник, 16 октября, с 10:00 до 13:00 в Национальном университете обороны.
Отпевание и похороны состоятся на Берковецком кладбище после 14 часов.
Валерий Шмаров в начале 1990-х годов принимал участие в разработке первой Национальной космической программы Украины, был первым заместителем генерального директора Национального космического агентства. В 1993—1995 годах занимал пост вице-премьер-министра по вопросам военно-промышленного комплекса, в 1994—1996 годах был министром обороны, затем — депутатом Верховной Рады. В 2002—2005 годах являлся генеральным директором компании «Укрспецэкспорт», после чего возглавил Аэрокосмический институт Национального авиационного университета. Шмаров написал более 40 научных работ, защитил докторскую диссертацию.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!