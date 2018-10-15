В России похитили и угрожали убить сотрудника Amnesty International

Мир

В Ингушетии неизвестные похитили и пытали сотрудника Amnesty International Олега Козловского, прибывшего в регион для мониторинга протестов, начавшихся после подписания соглашения об определении административной границы между Ингушетией и Чечней.

«Неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в своей автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелять. Экзекуция продлилась два часа», — заявляют в организации.

Сам Козловский рассказал об инциденте в своем Facebook. По его словам, похитители назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они требовали назвать имена контактов в Ингушетии и грозились убить его жену и детей.

Похитители также фотографировали Козловского обнаженным, угрожая обнародовать снимки, если он не согласится работать на Центр.

После пыток мужчину вывезли в соседнюю Северную Осетию и отпустили возле аэропорта, потребовав, чтобы он не возвращался в Ингушетию и не писал о ней.

По словам Козловского, в настоящее время он находится с семьей за пределами РФ, однако надеется вернуться и продолжить работу в ближайшее время.

Напомним, в сентябре стало известно об агрессии российских силовиков в отношении украинской активистки в Крыму. В результате она была вынуждена уехать на материковую Украину.

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