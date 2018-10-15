В Кремле отреагировали на жесткое высказывание Трампа о Путине

Мир

Слова президента США Дональда Трампа о причастности президента России Владимира Путина к отравлениям и убийствам не стоит воспринимать всерьез, к ним нужно «относится гибко». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, он бы не стал бы расценивать слова президента США в интервью CBS как свидетельство того, что тот допустил возможность причастности Путина к убийствам и отравлениям, передает «Интерфакс».

«Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко, другого ответа, понятно, что быть не могло», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что «никаких прямых обвинений президент США не озвучивал».

«Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами и, тем более, доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России», — сказал Песков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в интервью телеканалу CBS на вопрос, согласен ли он, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям, Трамп ответил: «Вероятно, да. Вероятно».

Трамп также ответил на вопрос, почему он никогда не говорит жестко о Путине на публике. «Я не говорю? Я — тот, кто передал Украине наступательное оружие и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он посылал? Подушки и одеяла. И он был тем, кто отдал часть Украины России», — сказал Трамп. Американский лидер также сказал, что «проявляет жесткость» при личном общении со своим российским коллегой. При этом он назвал «очень хорошей» встречу с Путиным в Хельсинки.

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