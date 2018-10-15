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Трамп заявил, что Путин "вероятно" причастен к отравлениям и убийствам
Президент США Дональд Трамп, который вскоре снова может встретиться с Владимиром Путиным, в интервью телеканалу CBS заявил, что президент России «вероятно» причастен к отравлениям и убийствам.
На вопрос журналистки, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям, тот ответил: «Да, вероятно, имеет. Вероятно». При этом не уточнялось, о каких именно убийствах и отравлениях идет речь, хотя предполагают, что речь идет об отравлении Скрипалей, Александра Литвиненко и другие громкие дела, в причастности к которым подозревают Кремль.
Трамп также ответил на вопрос, почему он никогда не говорит жестко о Путине на публике. «Я не говорю? Я — тот, кто передал Украине наступательное оружие и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он посылал? Подушки и одеяла. И он был тем, кто отдал часть Украины России», — сказал Трамп. Американский лидер также сказал, что «проявляет жесткость» при личном общении со своим российским коллегой.
При этом он назвал «очень хорошей» встречу с Путиным в Хельсинки.
Дональд Трамп также допускает факт вмешательства России в американские президентские выборы. «Они вмешивались, но Китай вмешивался тоже», — сказал он. А также высмеял заявления о том, что просил помощи России во время своей предвыборной кампании.
В августе США ввели в отношении России санкции в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
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