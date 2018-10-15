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Виктория Бекхэм снялась для Vogue и рассказала о своем “пятом ребенке” (фото)
Дизайнер и бывшая певица Виктория Бекхэм снялась в весьма сексуальном образе для журнала Vogue Australia. Ее фотографию издание пометило на обложку нового номера, а на своих страницах опубликовало интервью со звездной супругой бывшего английского футболиста.
В последнее время появились слухи о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм, у которых уже есть четверо детей, снова ожидают пополнения. Миссис Бекхэм эти слухи не прокомментировала. В беседе с журналистами Бекхэм назвала своим «пятым ребенком» принадлежащий ей модный бренд, десятилетие со дня основания которого она недавно отметила.
42-летняя Виктория призналась, что сама с трудом верит в то, что ей удалось столь много достичь. И назвала главным ключом к успеху непрерывную работу. «Я была поп-звездой, превратившейся в дизайнера. И я не хотела делать все так, как другие. И, возможно потому, что я была немного наивна, я не боялась принимать вызовы, делая все по-своему», — рассказала она.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?