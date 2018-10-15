В Кельне преступник захватил заложников на вокзале (фото)

Мир

На главном вокзале Кельна преступник взял пассажиров в заложники и удерживает их в аптеке. Об этом сообщает полиция Кельна.

Пока неизвестно, идет ли речь об одном заложнике или нескольких. Также ничего не известно о преступнике, пишет Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

В районе вокзала слышны выстрелы. К месту перебрасывают значительные силы правоохранителей. На станции сообщили, что вокзал эвакуируют, а поезда же перенаправляют на другие станции.

Позднее в Twitter полиция Кёльна сообщила, что ей удалось тяжело ранить преступника. Женщина, которая была среди заложников, получила легкие травмы. Ей оказывают помощь.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре в Москве произошел захват заложников в банке. Так, в отделении «Сбербанка» мужчина взял в заложники нескольких человек.

Фото: Twitter полиции Кёльна

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