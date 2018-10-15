- 17:16 Саудовская Аравия согласилась на обыск в консульстве, где исчез журналист Washington Post
- 17:09 Может разговаривать с людьми: в Украине создана коллекция роботов из голливудских фильмов
- 16:30 Масштабное наводнение во Франции: число погибших растет
- 16:16 В Кельне преступник захватил заложников на вокзале
- 15:56 Виктория Бекхэм снялась для Vogue и рассказала о своем “пятом ребенке”
- 15:35 В Кремле отреагировали на жесткое высказывание Трампа о Путине
- 15:34 В центре Киева масштабный пожар: подробности, фото и видео
- 15:10 Шварценеггер vs Чичерина: в сети нашли показательную разницу между Киевом и Донецком
- 15:05 В России похитили и угрожали убить сотрудника Amnesty International
- 14:32 Умер экс-министр обороны Украины Валерий Шмаров
В Кельне преступник захватил заложников на вокзале (фото)
На главном вокзале Кельна преступник взял пассажиров в заложники и удерживает их в аптеке. Об этом сообщает полиция Кельна.
Пока неизвестно, идет ли речь об одном заложнике или нескольких. Также ничего не известно о преступнике, пишет Европейская правда со ссылкой на Die Welt.
В районе вокзала слышны выстрелы. К месту перебрасывают значительные силы правоохранителей. На станции сообщили, что вокзал эвакуируют, а поезда же перенаправляют на другие станции.
Позднее в Twitter полиция Кёльна сообщила, что ей удалось тяжело ранить преступника. Женщина, которая была среди заложников, получила легкие травмы. Ей оказывают помощь.
Как писали «ФАКТЫ», в сентябре в Москве произошел захват заложников в банке. Так, в отделении «Сбербанка» мужчина взял в заложники нескольких человек.
Фото: Twitter полиции Кёльна
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...