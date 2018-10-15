Мир

Саудовская Аравия согласилась на обыск в консульстве, где исчез журналист Washington Post

В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле проведут обыск. Он будет проведен совместной турецко-саудовской командой в рамках расследования исчезновения журналиста Джамаля Хашогги.

«Как ожидается, помещение осмотрят во второй половине дня», — сказал источник, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Турция и Саудовская Аравия сформировали рабочую группу для расследования исчезновения Хашогги, который в последнее время жил в США и писал для The Washington Post.

Как писали «ФАКТЫ», часы Apple Watch, которые были на руке Хашогги записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Подробнее читайте в статье: «Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера».Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Эр-Рияд к сотрудничеству с целью выяснения обстоятельств исчезновения Хашогги, в частности, глава турецкого МИД настаивал на предоставлении доступа в консульство в Стамбуле.

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