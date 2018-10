Американский журналист записал на свои "умные" часы, как его пытали и убили в Стамбуле (фото)

Мир

В субботу, 13 октября, стало известно, что саудовский журналист Джамаль Хашогги (на фото в заголовк) подвергся пыткам и был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом свидетельствуют сделанные им самим записи с помощью «умных» часов Apple Watch. Разгорается крупный международный скандал.

Как пишет турецкая газета Daily Sabah, со ссылкой на источники в турецких спецслужбах, 59-летний Хашогги 2 октября вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить там документы о разводе, необходимые ему для заключения нового брака. Перед этим он включил микрофон на своих часах Apple Watch.

Джамаль Хашогги входит в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года

После этого журналист пропал без вести. Турецкая полиция сразу заявила о возможном убийстве журналиста, известного критика правящей в Саудовской Аравии династии. По версии Анкары, обозревателя американской газеты The Washington Post убили сотрудники саудовских спецслужб. В Эр-Рияде эти обвинения гневно отвергли.

Однако теперь властям Саудовской Аравии придется очень сложно. Оказалось, пишут и Daily Sabah, и The Washington Post, запись того, что происходило с журналистом в здании консульства сохранилась, хотя кто-то предусмотрительно пытался удалить ее из памяти «умных» часов. Этот кто-то сначала ввел неправильный пароль, а потом приложил к гаджету палец Хашогги.

Такие «умные» часы были на руке Хашогги

Но Apple Watch был настроен таким образом, что все, что записывало это устройство, тут же автоматически сохранялось на iCloud Джамаля и передавалось на его iPhone. А телефон он оставил своей турецкой невесте Хатице Ченгиз.

Хашогги велел ей поднять тревогу, если он не вернется через четыре часа. Женщина прождала своего жениха 11 часов.

Об исчезновении проживающего в США журналиста стало известно 3 октября. Ченгиз позволила турецким правоохранительным органам ознакомиться с записью, сделанной его Apple Watch.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 октября призвал Эр-Рияд к сотрудничеству с целью выяснения обстоятельств исчезновения Хашогги, в частности, глава турецкого МИД настаивает на предоставлении доступа в консульство в Стамбуле. В Турцию уже приехала делегация из Саудовской Аравии для проведения совместного расследования. Но Эр-Рияд продолжает настаивать на своей непричастности к исчезновению журналиста.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал раскрыть правду о судьбе Хашогги. Находясь на совещании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка на острове Бали, он подчеркнул, что это необходимо, чтобы подобные инциденты в будущем не стали «новой нормой».

«Мы должны знать, что именно произошло, кто конкретно несет ответственность за это. Таких инцидентов становится все больше, поэтому международное сообщество должно ясно заявить о том, что это неприемлемо», — заявил Гутерриш.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS пригрозил Саудовской Аравии «серьезными последствиями», если подтвердится, что журналист американской газеты действительно был убит спецслужбами этой страны.

Трамп заявил, что США стремятся докопаться до сути этого дела и будут чрезвычайно разгневаны, если будет доказано, что Хашогги был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. При этом американский президент подчеркнул, что это дело — слишком серьезное, чтобы делать поспешные выводы. Вашингтон не желает нанести ущерб торговым связям между США и Саудовской Аравии, однако может прекратить поставки вооружений этой стране по многомиллиардным контрактам. Трамп намерен обсудить ситуацию с исчезновением журналиста с королем Саудовской Аравии Салманом и скоро ему позвонит.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Эр-Рияд должна доказать свою непричастность к исчезновению Джамаля Хашогги.

Бахрейн и ОАЭ поддержали Саудовскую Аравию. Министерства иностранных дел этих стран, заявили, что подлинная цель скандала вокруг журналиста — навредить Саудовской Аравии, а не раскрыть правду.

Тем временем все ведущие мировые СМИ пытаются получить комментарии турецких спецслужб, у которых находятся записи, сделанные «умными» часами Хашогги. BBC сообщает, что ее источник подтвердил — есть не только аудиозапись, но и видеозапись, на которых слышно и видно избиение, убийство и даже последующее расчленение журналиста в здании консульства!

The Washington Post, ссылаясь на неназванных турецких чиновников, также сообщила о доказательствах убийства Хашогги. «Там слышен его голос и голоса мужчин, говорящих на арабском. Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают», — сообщил источник газеты. Издание также утверждает, что труп журналиста расчленили.

Британская газета The Guardian пишет, что останки Хашогги якобы вывезли с территории консульства на машинах с дипломатическими номерами и закопали возле резиденции консула, расположенной неподалеку.

Через десять дней в Эр-Рияде должен стартовать крупный инвестиционный форум Future Investment Initiative (FII), однако из-за истории с исчезновением журналиста ряд влиятельных компаний и СМИ уже отказались от участия в мероприятии. В частности об этом заявили президент Всемирного Банка Джим Ким, глава Uber Дара Хосровшахи, телеканалы CNN и CNBC, печатные издания The Financial Times, The New York Times и The Economist.

Глава МВФ Кристин Лагард заявила, что пока не отказывается от своих планов посетить саудовскую конференцию, однако будет очень внимательно следить за новостями о журналисте. «Появляются сообщения об ужасающих вещах. И я действительно в ужасе. Но я должна вести дела МВФ во всех уголках мира и с многими правительствами», — подчеркнула Лагард.

Аналогичную позицию занял и министр финансов США Стивен Мнучин.

А вот основатель корпорации Virgin Group, британский миллиардер Ричард Брэнсон уже прервал переговоры с королевским фондом Саудовской Аравии об инвестициях на сумму в миллиард долларов.

Как уже сообщали ранее «ФАКТЫ», менее чем за год в разных странах были убиты журналисты, которые критиковали власти и публиковали разоблачающие журналистские расследования. На Мальте кто-то расправился с журналисткой Дафной Каруаной Галицией. В Словакии в собственном доме были убиты журналист Ян Куцияк и его невеста. В Болгарии изнасиловали и убили журналистку Викторию Маринову.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter