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Происшествия

На границе Украины и России произошло землетрясение

17:53 15 октября 2018   551
Землетрясение
Инф. «ФАКТОВ»

В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 58 км от Бердянска.

Землетрясение произошло на границе между Украиной и Россией в Азовском море, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км в 13.42.

В то же время, Управление МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на геофизическую службу Российской академии наук пишет, что магнитуда составила 4,3 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Эвакуация населения не проводилась. Жители на суше практически не ощущали подземных толчков.

Как писали «ФАКТЫ», в 2016 году Украину несколько раз содрогало землетрясение. Наиболее сильные толчки ощущались в сентябре и декабре 2016 года. Эпицентр землетрясение находился в румынских Карпатах. Подземные толчки чувствовались далеко от эпицентра, в том числе, и в Киеве.

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