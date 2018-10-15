Умер известный российский кинорежиссер (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 15 октября, в Москве скончался известный советский и российский кинорежиссер Степан Пучинян (на фото в заголовке). Ему было 90 лет.

Свой первый фильм он снял в 1969 году. Это была картина «Повесть о чекисте». Главные роли в ней исполнили Лаймонас Норейка и Михаил Козаков. Спустя три года Пучинян снял продолжение, которое вышло в прокат под названием «Схватка».

Михаил Козаков и Лаймонас Норейка в картине «Повесть о чекисте»

Наибольшей популярностью пользовались в советском прокате следующие фильмы Пучиняна — мелодрама «День свадьбы придется уточнить» (1979 год) с Евгенией Симоновой и Борисом Щербаковым, криминальная драма «Из жизни начальника уголовного розыска» (1983 год) с Кириллом Лавровым и Леонидом Филатовым, боевик «Тайны мадам Вонг» (лидер советского проката в 1986 году) с Александром Абдуловым, Арменом Джигарханяном и Ириной Мирошниченко. После распада СССР Пучинян снял два фильма — «Гангстеры в океане» и «Золотая рыбка в городе N». В некоторых из своих картин Степан Филиппович сыграл эпизодические роли.

Кирилл Лавров и Леонид Филатов в фильме «Из жизни начальника уголовного розыска»

Армен Джигарханян в боевике «Тайны мадам Вонг»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известной советской театральной актрисы Маргариты Юрьевой. Она скончалась 12 октября в возрасте 93 лет.

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