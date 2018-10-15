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Сергей Шнуров женится. Названа дата свадьбы (фото)
В понедельник, 15 октября, подтвердились слухи о скорой свадьбе известного российского музыканта Сергея Шнурова. Лидер группы «Ленинград» был неделю назад замечен в загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге. 45-летний Шнур находился там не один, а вместе с привлекательной блондинкой. Это послужило поводом для предположений, что Сергей, едва успев развестись со своей третьей женой Матильдой, спешит вновь связать себя узами брака.
И вот теперь стало известно, что той самой блондинкой является 26-летняя Ольга Абрамова, дочь богатого бизнесмена из Екатеринбурга. Особых занятий у госпожи Абрамовой нет. Зато в северной столице России она известна как светская львица.
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова
В загсе Сергей и Ольга действительно подали заявление о вступлении в законный брак. Регистрация назначена на 17 ноября. Своим подругам Ольга сообщила уже, что никакой пышной свадьбы не будет. Шнур хочет расписаться тихо, без гостей.
У Сергея Шнурова есть дочь Серафима от первого брака с Марией Исмагиловой. Вторая супруга Светлана Костицына родила музыканту сына Аполлона. В третьем браке с Матильдой детей у Сергея не было.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шнуров удалил все со своей странички в Instagram, а затем неожиданно выставил там свою фотографию с подбитым глазом.
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