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Отец капитана «Манчестер Сити» стал мэром европейского города

21:02 15 октября 2018   77
Отец капитана «Манчестер Сити» стал мэром европейского города
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Отец капитана английского «Манчестер Сити» защитника Венсана Компани, Пьер, стал мэром бельгийского города Гансхорен с населением, согласно переписи января 2017 года, почти 25 тысяч человек.

«Историческое событие! Мы так гордимся тобой, папа. Перебрался в Бельгию из Демократической республики Конго в 1975 году в качестве беженца, а теперь заслужил доверие локального сообщества, став первым в истории Бельгии чернокожим мэром», — обратился Венсан к своему отцу, записав видеоролик и разместив его на своей странице в Instagram.

Добавлю, что Пьер Компани по совместительству является агентом своего сына. Венсан выступает за «Манчестер Сити» с 2008 года, за это время став трижды чемпионом Англии, также три раза завоевав Кубок Лиги и однажды Кубок Англии, а в составе сборной Бельгии в этом году стал бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый президент Либерии в 51 год сыграл за сборную страны.

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