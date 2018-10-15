- 21:52 На Донбассе погиб украинский воин
- 21:07 Разрыв отношений РПЦ с Константинополем: Синод Московского патриархата повторяет политику Кремля
- 21:02 Отец капитана «Манчестер Сити» стал мэром европейского города
- 20:50 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
- 20:03 РПЦ объявила о разрыве с Константинополем: решение Синода в Минске
- 20:01 Украинский стартап: киевлянин создал программу для поиска и покупки билетов на поезд
- 19:59 В меру циничный: один из отравителей Скрипалей работал официантом в бистро
- 19:58 Невероятно, но факт: ученые выяснили, что строгая диета делает талию толще
- 19:25 Увезли на Volkswagen: в Киеве вооруженные люди похитили человека
- 18:59 Под Винницей повесился контрактник
Отец капитана «Манчестер Сити» стал мэром европейского города
Отец капитана английского «Манчестер Сити» защитника Венсана Компани, Пьер, стал мэром бельгийского города Гансхорен с населением, согласно переписи января 2017 года, почти 25 тысяч человек.
«Историческое событие! Мы так гордимся тобой, папа. Перебрался в Бельгию из Демократической республики Конго в 1975 году в качестве беженца, а теперь заслужил доверие локального сообщества, став первым в истории Бельгии чернокожим мэром», — обратился Венсан к своему отцу, записав видеоролик и разместив его на своей странице в Instagram.
Добавлю, что Пьер Компани по совместительству является агентом своего сына. Венсан выступает за «Манчестер Сити» с 2008 года, за это время став трижды чемпионом Англии, также три раза завоевав Кубок Лиги и однажды Кубок Англии, а в составе сборной Бельгии в этом году стал бронзовым призером чемпионата мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый президент Либерии в 51 год сыграл за сборную страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?