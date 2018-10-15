Прогресса нет: Сийярто рассказал о дальнейших действиях Венгрии относительно комиссии Украина-НАТО

Мир

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что его страна продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на полях заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, пишет DW.

Кроме того, Сийярто заявил, что Украина не достигла никакого прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии.

Глава МИД Венгрии также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС, а также внесением ряда граждан Венгрии, в том числе и самого Сийярто в базу сайта «Миротворец».

В ходе переговоров стороны отметили, что пока конфликт между странами не решен, но есть существенный прогресс.

По словам Сийярто, он также хотел бы «укреплять и улучшать отношения».

«Нам надо найти путь, как найти общий язык с Венгрией, это — сложный путь»,— заявил в свою очередь Климкин.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Люксембурге сообщал, что венгерская сторона в ближайшие дни изменит название «уполномоченного министра по Закарпатью». Также министр анонсировал комплексные консульские консультации с Будапештом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сийярто заявил, что «украинская политика достигла дна», и что Украина использует практику «темных диктатур», чтобы уменьшить долю венгерского населения в Берегово.

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