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Достигли дна: Венгрия пожалуется на Украину в НАТО и Госдеп США

Украина стремится изменить этнический состав Берегово. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, намереваясь обсудить этот вопрос с представителями НАТО и США.

Представитель Будапешта уточнил, что обсудит эту проблему в четверг, 11 октября, на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО и по телефону — с Государственным департаментом США.

Сийярто заявил, что «украинская политика достигла дна», и что Украина использует практику «темных диктатур», чтобы уменьшить долю венгерского населения в Берегово.

Между тем, по данным ресурса mukachevo.net , закарпатские венгры, занимающие должности госслужащих или руководителей учреждений, уже пишут заявления на увольнение, боясь обвинения в госизмене.

Так, написал заявление из-за наличия венгерского гражданства директор одной из школ Александр Марку (Береговский район, село Вары / Вариево). Подали прошение об увольнении и два специалиста Береговской райгосадминистрации — Жанна Цури (главный специалист отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты) и Русин Ельвира (главный специалист отдела экономического развития и торговли).

По предварительной информации, над аналогичным заявлением думает и директор Гечанский общеобразовательной школы Бейло Якоб (село Геча, Береговский район), который также по совместительству является депутатом местного уровня.

Издание пишет, что все эти люди недавно попали в список сайта «Миротворец» как лица, имеющие двойное гражданство. В редакции же «Миротворца» уверяют, что списки закарпатцев с венгерскими паспортами они украли у российских спецслужб в 2015 году.

«Как оказалось, они очень активно работают по Венгрии. У нас даже есть все основания предположить, что если министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто пропустить через „Полиграф“, то окажется, что он был завербован российскими спецслужбами», — приводит издание выдержку из объяснения сайта «Миротворец» по венгерским гражданам.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине разгорелся скандал с незаконной выдачей паспортов Венгрии жителям Закарпатья. В сеть попало видео, снятое в консульстве Венгрии в Берегово, на котором украинцы присягают Венгрии для получения гражданства этой страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что консул Венгрии в Берегово, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов, должен покинуть территорию Украины . Также стало известно, что прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное дело по факту выдачи паспортов Венгрии. Инцидент квалифицирован по статье «Государственная измена».

Отметим, в СБУ сообщили, что не могут наказать госчиновников, имеющих двойное гражданство. В рамках своей компетенции СБУ может лишить доступа к гостайне госчиновников, если они являются ее носителями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Будапеште возмутились появлением на сайте Администрации президента Украины петиции об урегулировании статуса граждан Украины с двойным и более гражданством стран ЕС.

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