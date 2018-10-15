Воевать некому: экс-депутат Госдумы оценил возможность боевых действий на Азовском море

Украина

Известный российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что военные действия в акваториях Черного и Азовского морей невозможны — у Украины практически нет флота. Поэтому нужно думать о задействовании других ресурсов. Такое мнение он высказал во время чата на «Главреде».

«Война возможна только тогда, когда возможно сопротивление. А у Украины фактически нет флота, который мог бы всерьез противостоять российскому. Поэтому воевать на море там особенно некому. Думаю, что нарастить военно-морской потенциал для Украины будет очень дорогим и небыстрым упражнением, поэтому скорее стоит задумываться (знаю, что об этом думают) об укреплении береговой обороны»,-считает он.

Кроме того, Илья Пономарев заявил, что старые договоры об использовании Азовской акватории давно невыгодны Украине.

Договор о дружбе, по его мнению, нужно было объявить недействующим еще в 2014 году, когда началась агрессия, и т. д. Однако конкретный договор по Азовскому морю написан и фиксирует положение дел, при котором Крым -украинский. И поэтому его денонсация Украине невыгодна, считает экс-депутат ГД.

«И вы ошибаетесь, говоря, что Россия действует согласно договорам. Как раз Россия нарушила этот договор, и когда строила Крымский мост, и когда сейчас фактически решает, кто может пройти через Керченский пролив, а кто — нет. Как раз этот договор ей это запрещает, а разрыв его приведет к тому, что, исходя из российского понимания -„Крым российский“, ей будут развязаны руки в давлении на украинские суда»,-заявил Пономарев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Илья Пономарев считает, что Украине на Донбассе надо перекупить сепаратистов, как это сделала Россия в Чечне.

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