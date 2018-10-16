Умер соучредитель Microsoft Пол Аллен

Наука и технологии

Один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет. Об этом информирует СNBС со ссылкой на заявление семьи Аллена.

Microsoft co-founder Paul Allen dies of cancer at age 65 https://t.co/8RlErLDoca — CNBC (@CNBC) 15 октября 2018 г.

Сообщается, что причиной смерти Аллена стало онкологическое заболевание.

Напомним, что Аллен родился в семье преподавательницы Эдны Фей Гарднер и военного Кеннета Аллена, который с 1960 года работал помощником директора библиотечного комплекса Вашингтонского университета. В 1960 году, после 6 класса Пол поступил в самую привилегированную школу Сиэтла «Лейксайд», где на занятиях по программированию познакомился с Биллом Гейтсом. Позже, когда Пол Аллен учился в колледже, Билл получил работу по обработке информации от компании, изучающей транспортные потоки.

В 1975 году в городе Альбукерке Гейтс и Аллен создали компанию Micro-Soft. В течение последующего года работы на компанию MITS дефис в названии компании Гейтса и Аллена исчез, и 26 ноября 1976 года в Окружном секретариате штата Нью-Мехико была зарегистрирована новая торговая марка — Microsoft. Полу досталось 36% акций компании, Биллу 64%, поскольку так Билл видел свой вклад в продукт.

В совместном бизнесе Пол Аллен занимался техническими идеями и перспективными разработками, Гейтсу ближе оказались переговоры, контракты и прочее деловое общение. Основные вопросы они решали вместе: иногда, как признавался позже Гейтс, споры продолжались по 6—8 часов.

В 1980 году IBM обратилась к компании Microsoft с предложением адаптировать несколько языков программирования для их использования на персональном компьютере IBM PC.

В 1983 году Аллен покинул Microsoft, продав свои акции по 10 $ за штуку, сохранив за собой часть акций и место в совете директоров. До 2011 года считалось, что Аллен ушел из этого бизнеса из-за проблем со здоровьем (болезнь Ходжкина).

После ухода из Microsoft Пол Аллен стал заниматься инвестированием, в частности, он потратил более чем 1 млрд $ на развитие таких компаний, как AOL, Ticketmaster, Egghead Software и др. В 2000-е годы он субсидировал создание первого частного суборбитального корабля SpaceShipOne, который выдержал два успешных гражданских космических запуска и таким образом выиграл Ansari X Prize. В 2005 году он вложил деньги в строительство большого радиотелескопа для поиска внеземной жизни — «Allen Telescope Array».

В 2015 году Аллен занимал 51-е место в списке журнала Forbes с капиталом в 17.5 млрд долларов.

В 1982 году у Пола Аллена обнаружили лимфому Ходжкина. В рамках лечения бизнесмена облучали большими дозами радиации, а после прибегли к пересадке костного мозга. В итоге он победил болезнь. В 2009 году у Аллена зафиксирови другой вид онкологии лимфатической системы — неходжкинскую лимфому, от которой он излечился, пройдя курс химиотерапии. В 2018 году Полу Аллену диагностировали рецидив неходжкинской лимфомы. В начале октября Аллен сообщил, что у него снова диагностирована лимфома.

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