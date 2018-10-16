Николь Кидман раскрыла истинную причину, по которой вышла замуж за Тома Круза (фото)

Шоу-бизнес

51-летняя Николь Кидман, которая, по слухам, сейчас ждет ребенка, в интервью журналу New York Magazine раскрыла истинную причину, по которой вышла замуж за Тома Круза. Начинающая австралийская актриса познакомилась с Крузом в 1989 году на съемках фильма «Дни грома». К тому времени Том, который старше нее на пять лет, был уже признанной голливудской звездой. На его счету были такие фильмы, как «Лучший стрелок» и «Человек дождя». Пара сыграла свадьбу в 1990 году — после развода Круза с первой женой Мими Роджерс. По словам Кидман, брак защитил ее от сексуальных домогательств, практикуемых в Голливуде.

«О том, как я стала женой Тома Круза в 22 года, я всегда говорю неохотно, потому, что сейчас я замужем за человеком, который является любовью всей моей жизни. И я ощущаю это, как неуважение к нему… Тем не менее, я вышла замуж очень молодой, и это не было ради продвижения карьеры — это было моей защитой… Я вышла замуж по любви, но замужество с крайне влиятельным человеком уберегло меня от сексуальных домогательств. Я могла работать, и при этом была как бы в коконе», — рассказала Николь. Она также признала, что развод с Томом в 2001 году стал для нее настоящим вызовом, так как она больше не могла рассчитывать на его поддержку, обеспечивавшую ей безопасность от хищников шоу-бизнеса. «Когда я вышла из кокона в возрасте 32−33 лет, мне пришлось повзрослеть», — вспоминает она.

Николь и Том вязали на воспитание двух приемных детей — Изабеллу и Коннора, которые после развода остались с отцом.

Со своим вторым мужем, австралийским певцом Китом Урбаном, Николь познакомилась в 2005 году. Они поженились 25 июня 2006 года. Сейчас у пары две дочери — десятилетняя Санди Роуз и семилетняя Фэйт Маргарет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз уже пять лет отказывается встречаться со своей дочерью.

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