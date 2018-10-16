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Стало известно, сколько в Украине воров в законе
Сегодня в Украине находится от 40 до 45 воров в законе. Но их численность постоянно меняется, так как идет миграция. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Генерал отметил, что за неделю, например, количество «королей» воровского мира может сократиться до 30—35 человек. Кроме доморощенных, в стране постоянно находятся и иностранные воры.
По словам Аброськина, патриархом воровского мира в Украине можно назвать «Лёру».
«Есть у нас еще „Полтава“, он старше „Лёры“, 1938 года рождения. „Полтава“ находится в Одессе, периодически проживает в Днепропетровской области. Также старый одессит „Шарик“. Есть „Умка“ — из молодых воров в законе, который живет в Днепропетровске. Есть „Неделя“, проживает в Киеве, отвечает за Киев и Киевскую область. Это самые известные наши воры в законе, именно украинские. Есть еще не граждане Украины или получившие гражданство сомнительным путем», — рассказал генерал.
Если говорить о гражданах других государств, замглавы Нацполиции отметил, что после того, как в Грузии приняли закон, направленный на борьбу с данной категорией преступников, весь контингент грузинских воров разъехался практически по всему миру. Есть они и в Украине.
«У нас их довольно много. Преимущественно те воры, кто не являются гражданами Украины, в основном грузины — 25—30 человек. Это „Антимос“, „Мело“, „Гелани“ и так далее. Список очень большой», — заявил генерал.
По словам Аброськина, как в глобальном смысле, так и в разрезе Украины, ситуация практически одинаковая: 70 процентов воров в законе — это выходцы из Грузии, Азербайджана, Армении.
О том, как за последнее время изменился воровской мир, и как воры в законе пытаются влиять на экономическую и политическую жизнь многих стран и Украины, более подробно читайте в материале «ФАКТОВ»: В Украине от 40 до 45 «воров в законе», они контролируют многих депутатов и чиновников, — Вячеслав Аброськин
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