Шоу-бизнес

Шок: на Неделе моды в Лос-Анджелесе на моделях не было ничего, кроме наклеенных на тела полосок скотча (фото, видео)

После того, как на Неделе моды в Милане показали трехгрудых моделей, на Неделе моды в Лос-Анджелесе была представлена еще более шокирующая коллекция, созданная фотографом Джоэлем Альваресом из Майами, который называет себя «художником клейкой ленты».

Альварес выпустил на подиум моделей, на которых не было ничего, кроме наклеенных на тела полосок скотча, имитирующих купальники или нижнее белье. Как пишет издание Daily Star, дизайнер продает на своем интернет-сайт такую же клейкую ленту за 49.99 долларов. Так что особенно смелые модницы могут попробовать воссоздать эти образы в домашних условиях.

Фото Getty

По материалам Daily Star и Daily Mail

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