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«Донбасс» Лозницы получил в Каннах приз за «пронзительный взгляд на войну»: что посмотреть в кино на выходных

В украинский прокат выходят семь новых фильмов, включая «Донбасс» Сергея Лозницы, отмеченный призом Каннского международного кинофестиваля. Поклонники Райана Гослинга смогут увидеть своего кумира в биографической драме «Первый человек». Неотразимый Венсан Кассель сыграл полицейского в триллере «Черное течение». Для похода в кино с детьми больше всего подходит полнометражный немецкий мультфильм «Луис и пришельцы».

«Донбасс»

(12+, Украина — Германия — Франция — Румыния — Нидерланды, Arthouse Traffic, трагикомедия, бюджет — 2,5 миллиона долларов)

Премьера фильма состоялась в мае 2018 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. «Донбасс» был отобран для показа в программе «Особый взгляд». В результате Сергей Лозница удостоился приза за лучшую режиссерскую работу. В комментариях жюри было сказано, что награда вручается режиссеру за «пронзительный взгляд на войну на его родине, в Украине».

Картина состоит из 13 эпизодов, которые связаны друг с другом. Действие происходит на востоке Украины, на территории подконтрольной сепаратистам. Лозница рассказал, что в основу сценария взял реальные истории, о которых узнал, просматривая «любительские видео, снятые на телефон очевидцами событий».

Съемки проходили в окрестностях Кривого Рога в Терновском районе Днепропетровской области. Лозница с трудом успел завершить их за шесть недель до открытия Каннского кинофестиваля. В фильме задействованы как профессиональные актеры — Георгий Делиев, Наталья Бузько, Михаил Волошин, так и любители. Блестящую операторскую работу сделал румынский кинематографист с мировым именем Олег Муту, родившийся в Кишиневе. Он известен прежде всего по фильмам «Смерть господина Лазареску» и «4 месяца, 3 недели и 2 дня», которые завоевали целый ряд престижных наград, включая призы Каннского кинофестиваля.

«Первый человек»

(13+, США, Universal Pictures, драма, бюджет — 70 миллионов долларов)

Фильм является так называемым «байопиком» — популярным на Западе жанром биографической драмы. Он рассказывает о жизни американского астронавта Нила Армстронга, который вошел в историю как первый человек, ступивший на поверхность Луны. Снял картины культовый американский режиссер Дэмиен Шазель, прославившийся благодаря фильмам «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд». Шазелю 33 года, и он — самый молодой в истории мирового кинематографа режиссер, получивший премию «Оскар». Американская киноакадемия вручила ее Дэмиену за мюзикл «Ла-Ла Ленд». Эта картина претендовала на «Оскар» в 14 номинациях и победила в шести из них.

Нила Армстронга сыграл популярный актер Райан Гослинг. Он же исполнил главную мужскую роль в «Ла-Ла Ленд». Теперь кинокритики спорят о том, будет ли «Первый человек» выдвинут на соискание премии «Оскар» или нет. Фильм получил противоречивые оценки. Особенно спорным стало решение Шазеля не включать в картину эпизод, когда Армстронг устанавливает государственный флаг США на Луне. Режиссер заявил, что кадры с уже установленным флагом в фильме есть. Несмотря на критику из-за флага, «Первый человек» признан самым патриотическим американским фильмом за последние годы после драмы Клинта Иствуда «Американский снайпер». И у него очень высокий рейтинг на различных киносайтах.

В американский прокат картина вышла 12 октября и собрала пока 25,1 миллиона долларов.

«Опасная игра Слоун»

(16+, Франция — США, EuropaCorp, политический триллер, бюджет — 13 миллионов долларов)

Фильм вышел в американский прокат еще два года назад, а в Западной Европе — полтора. Коммерческим успехом не пользовался: в мировом прокате картине удалось собрать всего 9,1 миллиона долларов. Тем не менее критики дали ей высокую оценку. Особенно отмечается прекрасная игра Джессики Честейн, которая номинировалась за главную роль в фильме на премию «Золотой глобус» как лучшая драматическая киноактриса. Ее партнерами стали популярный актер Марк Стронг («Кингсман: Золотое кольцо») и Джон Литгоу («Интерстеллар»), лауреат шести премий «Эмми», двух премий «Золотой глобус» и множества других наград.

Главная героиня фильма — известный лоббист в Вашингтоне, чья деятельность становится предметом расследования, который проводит комитет по этике Сената США. Картина интересна тем, кто интересуется, как работает американская политическая система.

«Черное течение»

(16+, Франция, Mars Films, триллер)

Фильм является экранизацией романа Дрора Мишани «Подозрительное исчезновение». Снял картину режиссер Эрик Зонка, обладатель премий «Сезар» и «Люмьер» за фильм «Воображаемая жизнь ангелов» (1998 год). «Черное течение» — всего лишь четвертая его режиссерская работа. Зонке удалось заинтересовать этим проектом двух самых востребованных французских актеров на сегодняшний день — Венсана Касселя («Этот неловкий момент») и Ромена Дюриса («Китайская головоломка»). Они впервые работали вместе.

Главный герой фильма — полицейский, расследующий дело об исчезновении 16-летнего подростка. Пропавший является ровесником родного сына следователя. Узнавая все больше об исчезнувшем, он начинает понимать суть проблем, возникших в отношениях с собственным сыном.

«Я все еще вижу тебя»

(13+, США, Lionsgate, фантастический триллер)

Картина снята по мотивам романа Дэниела Уотерса («Разбей мое сердце тысячу раз»). В качестве режиссера выступил Скотт Спир («Шаг вперед: Революция»), более известный как создатель множества популярных музыкальных видеоклипов.

Героиня фильма получает послание с угрозами из потустороннего мира. Она обращается за помощью к своему странному однокласснику. И тот помогает девушке попасть в мире теней, где она хочет найти того, кто обещает ее убить.

Главную роль исполнила популярная американская актриса Белла Торн («Ужас Амитивилля: Пробуждение»). В картине также снялся известный актер Дермот Малруни («Свадьба моего лучшего друга»).

«Луис и пришельцы»

(6+, Германия, Ulysses Filmproduktion, анимационный фильм для семейного просмотра)

Мультфильм сняли братья-близнецы Кристоф и Вольфганг Лауенштейны. Это веселая история, главным героем которой является 11-летний мальчик. Он заводит дружбу с симпатичными инопланетянами. Их летающая тарелка потерпела аварию и упала недалеко от дома паренька. В благодарность за помощь, которую мальчик им оказал, пришельцы спасают своего друга от отправки в интернат.

«Жизнь как она есть»

(16+, США, Amazon Studios, мелодрама, бюджет — 10 миллионов долларов)

Картина стала самым крупным провалом в американском прокате с 1982 года. Права на нее пытались заполучить сразу несколько крупных голливудских компаний, но в итоге они достались за 10 миллионов долларов Amazon Studios. Фильм стартовал в США 21 сентября сразу в 2,5 тысяче кинотеатров, а собрал всего 4,1 миллиона долларов. Критики также разгромили картину в пух и прах. Сюжет сочли слишком вычурным и надуманным. Особенно поразило количество смертей родителей в фильме.

Снял мелодраму Дэн Фогельман, известный по картине «Второй шанс» с Аль Пачино и Кристофером Пламмером. Интересно, что и тогда, и теперь одну из главных женских ролей у Фогельмана сыграла Аннетт Бенинг, лауреат двух премий «Золотой глобус» («Театр» по Сомерсету Моэму и «Детки в порядке»). Кроме нее в фильме снялись Антонио Бандерас («Неудержимые 3»), Оскар Айзек («Звездные войны: Последние джедаи»), Оливия Уайлд (сериал «Доктор Хаус»), Мэнди Патинкин (сериал «Родина»).

«Жизнь как она есть» — довольно запутанный рассказ о нескольких поколениях одной семьи. Происходящее с ними необъяснимым образом влияет на события разных лет в США и Испании.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в прокат на прошлой неделе.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

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