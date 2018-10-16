Ваше имя золотыми буквами вписано в историю Украины, — епископ Иларион о Порошенко

Украина

Экзархи Вселенского Патриарха в Украине отметили ведущую роль президента Петра Порошенко в процессе объединения православных христиан и создания единой Украинской поместной православной церкви.

Архиепископ Памфильський Украинской православной церкви в США Даниил во время встречи с президентом поблагодарил главу государства за лидерство и желание увидеть единство украинского народа.

«Надеюсь, мы уже скоро будем вместе служить и праздновать это великое объединение нашего украинского народа. Как и прежде, мы будем общаться, готовы к общению. Надеемся на сотрудничество со всеми лидерами и Украинской православной церкви Киевского патриархата, и УАПЦ, и с иерархами, духовенством и мирянами УПЦ в лоне Русской православной церкви, — подчеркнул архиепископ Даниил. — Сразу хочу передать вам слова приветствия от Его Святейшества Вселенского Патриарха Варфоломея. У нас с ним состоялся разговор сразу по окончании Священного Синода. И он просил передать вам личное приветствие, а также благодарность за все те усилия, которые вы приложили как президент Украины, заботясь о процессе объединения православных христиан в Украине. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что это было историческое решение Константинопольской Церкви-Матери в отношении Украины, потому что еще раз было подтверждено намерение предоставления автокефалии Украинской православной церкви».

Епископ Эдмонтонский Украинской православной церкви в Канаде Иларион в свою очередь подчеркнул:

«11 октября 2018 года — это историческая дата. Она стала днем провозглашения, выражаясь светским языком, декларации о духовном суверенитете украинского народа, как 16 июля 1990 года — Декларации о государственном суверенитете Украины. Ваше имя золотыми буквами вписано в историю Украины с именами правителей Киевской Руси, Киевского государства, вашими предшественниками — святым равноапостольным князем Владимиром, Ярославом Мудрым, которые много сделали для духовного расцвета своего народа», — сказал епископ Иларион.

Он добавил: «Как добрый пастырь, Вселенский Патриархат оставил 99 овец и привел этим решением от 11 октября к единству одну овцу — миллионы православных христиан, осуществляя свою голгофскую жертвенную миссию, которую он продолжает осуществлять вопреки собственным интересам, а действуя как Мать-Церковь ради будущего своих детей, даря автокефалию от московской церкви, как недавно даровала автокефалию Чехии и Словакии. Теперь пришло время для православной церкви в Украине».

Президент поблагодарил экзарха.

«Уверен, что это служение украинскому народу, это большое объединяющее усилие, которое прилагает Мать-Церковь, вопреки усилиям тех, кто препятствует нашему единству, — это огромная заслуга Вселенского Патриарха, огромная заслуга Матери-Церкви. Огромное спасибо всему Синоду», — сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что сравнение деклараций государственного суверенитета и церковного суверенитета «очень точное для того, чтобы большинство украинцев поняли важность этого события». «Убежден: эта дата будет вписана в историю Украины как самая важная. Как один из важных этапов нашего государства», — отметил Петр Порошенко.

«Большое спасибо, потому что это решение было принято благодаря молитвам украинского народа, молитвам Вселенского Патриарха Его Святейшества Варфоломея. И это решение долгожданное в Украине… Но уверен в том, что сегодня я как президент Украины от имени украинского народа должен выразить слова искренней благодарности Матери-Церкви, Его Святейшеству, Синоду, всем верным и вам лично за ту огромную работу, которая была сделана для того, чтобы это стало возможным, чтобы Господь услышал наши молитвы», — сказал Петр Порошенко.

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