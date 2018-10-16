В Сумах сотрудник СБУ избил патрульного полицейского

Происшествия

Вечером 15 октября в Сумах патрульные остановили автомобиль, заподозрив, что его водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Вместо того чтобы получить протокол о нарушении, водитель — сотрудник СБУ — избил патрульного.

Этот инцидент, как сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, произошел около семи вечера на улице Герасима Кондратьева. По его словам, у водителя действительно были признаки алкогольного опьянения. Но вместо того, чтобы пройти освидетельствование на содержание алкоголя в крови, мужчина устроил потасовку с патрульным, в ходе которой ударил правоохранителя по голове.

После этого водитель сел в свой автомобиль и попытался скрыться с места происшествия. Патрульные бросились в погоню, но задержать нарушителя им так и не удалось: мужчина забежал в свою квартиру и заперся.

По данным местных изданий, патрульного избил сотрудник следственного управления Сумского областного главка СБУ Украины. Спикер областного главка СБУ Олеся Рапута сообщила изданию Sumy. Today, что сейчас проверяется информация о причастности их сотрудника к этому происшествию. В то же время из своих источников «ФАКТАМ» удалось узнать, что это действительно был их сотрудник, ведь совпадают не только фамилия и имя мужчины, но также его адрес. Косвенно это подтвердила и спикер прокуратуры Сумской области Наталья Науменко. По ее словам, начато уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа. А так как оба участника конфликта являются правоохранителями, процессуальное руководство дела осуществляется военной прокуратурой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе мужчина не только похитил свой автомобиль со штрафплощадки, избив охранника, но и протаранил забор детского сада, пытаясь скрыться от полиции.

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