Стивен Хокинг с того света предупредил о главной угрозе человечеству

Мир

Во вторник, 16 октября, в Великобритании вышла в свет книга знаменитого ученого Стивена Хокинга «Короткие ответы на серьезные вопросы». Она была подготовлена к печати уже после смерти британского ученого. Хокинг пишет о целом ряде вызовов, стоящих перед человеческой цивилизацией.

Он предупреждает, что главную опасность представляет искусственный интеллект. «Если примитивные формы искусственного разума доказали свою практическую пользу, то в дальнейшем, боюсь, есть реальный риск появления чего-то, что превзойдет человеческий интеллект. Люди, чья естественная эволюция происходит крайне медленными темпами, в итоге проиграют и будут вынуждены подчиниться», — написал Хокинг.

Ученый предупредил, что необходимо серьезное изучение данной проблемы. Он был уверен, что необходимы жесткие правила использования искусственного интеллекта, особенно, в военной области. Хокинг написал: «В итоге появятся образцы оружия, которые будут сами выбирать мишени и уничтожать их».

Тесно связана и искусственным интеллектом еще одна важная проблема. Его развитие неизбежно заставит людей пытаться ускорить темпы собственной эволюции. Начнутся неконтролируемые эксперименты с ДНК. Корректировка генов, манипуляции с ДНК — технологии весьма дорогостоящие. Их развитие поначалу будет связано с попытками излечить смертельно опасные болезни. Потом появится искушение улучшить физические и интеллектуальные способности человека, чтобы сделать его сильнее и умнее.

«И однажды появятся суперлюди. Это создаст серьезные политические проблемы для людей обычных, не улучшенных. Они просто не смогут конкурировать. Предполагаю, что они в дальнейшем вымрут или станут несущественны для человечества. И тогда начнется гонка между суперлюдьми. И ее скорость будет повышаться», — предупредил Стивен Хокинг.

Безусловно, эти исследования можно запретить на законодательном уровне, но вряд ли это остановит тех, кто обладает огромными богатствами или властью, написал ученый.

Напомним, Стивен Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Большую часть своей жизни он был прикован к инвалидному креслу. Его тело парализовало. Ученый лишился способности говорить, но не размышлять. Находясь в таком состоянии, Хокинг сделал ряд важнейших и уникальных открытий.

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