- 15:59 Скандальное ДТП в Харькове: Зайцева устроила цирк с "болезнью"
- 15:56 "Не бухаю третий день": Шнур повеселил сеть новым стихом
- 15:55 Как теперь будет предоставляться жилье военным и их семьям
- 15:47 Последние теплые дни: синоптик предупредила о дождях и похолодании
- 15:45 Военные смогут выбрать себе новую систему залпового огня, — Сергей Згурец о новинках вооружения для ВСУ
- 15:31 Порошенко объяснил передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриарху
- 15:23 Взрывы на арсеналах: Луценко рассказал, почему до сих пор никто не наказан
- 15:23 Озабочены: в Кремле отреагировали на церковную войну с Константинополем
- 15:07 Мы победили: горячая вода будет во всех жилых домах Киева, — Кличко
- 15:00 Ишемия, аритмия, разлагающаяся печень: сестра Сенцова рассказала о его состоянии после голодовки
Мы победили: горячая вода будет во всех жилых домах Киева, — Кличко
Горячая вода возвращается в дома киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, которое он разместил на странице в Facebook.
«Киев наконец-то получает газ и начал поставки горячей воды более чем в 3000 домов, где ее не было несколько месяцев. Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь работает ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельные — подключили 90 процентов из тех, что не работали», — подчеркнул мэр столицы.
По его словам, горячая вода уже подается жителям Троещины, Лесного массива, а с 16 октября появится на Оболони и Подоле.
«Также мы начинаем технологический процесс запуска системы отопления. Планово нам нужно не менее 10 дней, чтобы подать тепло во все дома и учреждения столицы», — отметил Кличко.
Мэр напомнил, что, пройдя сложный период и доказав справедливость своей позиции, город не потерял 1,2 миллиарда гривен средств общины, которые пытались взыскать за штрафы и пени частной компании.
«Нам есть на что тратить эти деньги! Часть из них, например, пойдет на зарплаты и надбавки столичным педагогам. Потому что государственную образовательную субвенцию города недополучили», — сказал мэр Киева.
Виталий Кличко также призвал киевлян ответственно относиться к вопросу теплоэнергосбережения.
«Это закрытые окна и двери в ваших подъездах. И программа 70/30, которая успешно воплощается в столице. Эта программа позволяет жителям домов экономить на оплате отопления до 50 процентов средств. Поэтому все вместе готовимся к зиме!», — обратился к киевлянам Кличко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?