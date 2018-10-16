Украина

Мы победили: горячая вода будет во всех жилых домах Киева, — Кличко

Горячая вода возвращается в дома киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении, которое он разместил на странице в Facebook.

«Киев наконец-то получает газ и начал поставки горячей воды более чем в 3000 домов, где ее не было несколько месяцев. Мы подключили ТЭЦ-6, на большую мощность теперь работает ТЭЦ-5. Восстанавливают работу котельные — подключили 90 процентов из тех, что не работали», — подчеркнул мэр столицы.

По его словам, горячая вода уже подается жителям Троещины, Лесного массива, а с 16 октября появится на Оболони и Подоле.

«Также мы начинаем технологический процесс запуска системы отопления. Планово нам нужно не менее 10 дней, чтобы подать тепло во все дома и учреждения столицы», — отметил Кличко.

Мэр напомнил, что, пройдя сложный период и доказав справедливость своей позиции, город не потерял 1,2 миллиарда гривен средств общины, которые пытались взыскать за штрафы и пени частной компании.

«Нам есть на что тратить эти деньги! Часть из них, например, пойдет на зарплаты и надбавки столичным педагогам. Потому что государственную образовательную субвенцию города недополучили», — сказал мэр Киева.

Виталий Кличко также призвал киевлян ответственно относиться к вопросу теплоэнергосбережения.

«Это закрытые окна и двери в ваших подъездах. И программа 70/30, которая успешно воплощается в столице. Эта программа позволяет жителям домов экономить на оплате отопления до 50 процентов средств. Поэтому все вместе готовимся к зиме!», — обратился к киевлянам Кличко.

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