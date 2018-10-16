- 15:59 Скандальное ДТП в Харькове: Зайцева устроила цирк с "болезнью"
- 15:56 "Не бухаю третий день": Шнур повеселил сеть новым стихом
- 15:55 Как теперь будет предоставляться жилье военным и их семьям
- 15:47 Последние теплые дни: синоптик предупредила о дождях и похолодании
- 15:45 Военные смогут выбрать себе новую систему залпового огня, — Сергей Згурец о новинках вооружения для ВСУ
- 15:31 Порошенко объяснил передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриарху
- 15:23 Взрывы на арсеналах: Луценко рассказал, почему до сих пор никто не наказан
- 15:23 Озабочены: в Кремле отреагировали на церковную войну с Константинополем
- 15:07 Мы победили: горячая вода будет во всех жилых домах Киева, — Кличко
- 15:00 Ишемия, аритмия, разлагающаяся печень: сестра Сенцова рассказала о его состоянии после голодовки
Озабочены: в Кремле отреагировали на церковную войну с Константинополем
В Кремле выступили с первыми публичными комментариями по поводу решения Русской православной церкви разорвать отношения с Константинополем. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков донес до общественности позицию Москвы: происходящее между РПЦ и Вселенским патриархатом «вызывает озабоченность».
Комментируя радикальный шаг российских церковников, Песков ограничился общими фразами. Он высказал надежду на то, что и «мудрость восторжествует», и «интересы РПЦ будут соблюдены».
Никаких конкретных обещаний из Кремля не прозвучало. У Путина решили полностью отмежеваться от происходящего и через Пескова донесли, что якобы российский президент не полномочен вмешиваться в церковные дела.
Напомним, 15 октября Русская православная церковь решила разорвать отношения с Вселенским патриархатом. На решительный шаг российские церковники пошли по итогам заседания синода РПЦ. Поводом созвать синод стало решение Вселенского патриархата признать незаконным решение 300-летней давности — аннексию Киевской митрополии московскими патриархами.
Фото theins.ru
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».