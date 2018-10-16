Политика

Озабочены: в Кремле отреагировали на церковную войну с Константинополем

В Кремле выступили с первыми публичными комментариями по поводу решения Русской православной церкви разорвать отношения с Константинополем. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков донес до общественности позицию Москвы: происходящее между РПЦ и Вселенским патриархатом «вызывает озабоченность».

Комментируя радикальный шаг российских церковников, Песков ограничился общими фразами. Он высказал надежду на то, что и «мудрость восторжествует», и «интересы РПЦ будут соблюдены».

Никаких конкретных обещаний из Кремля не прозвучало. У Путина решили полностью отмежеваться от происходящего и через Пескова донесли, что якобы российский президент не полномочен вмешиваться в церковные дела.

Напомним, 15 октября Русская православная церковь решила разорвать отношения с Вселенским патриархатом. На решительный шаг российские церковники пошли по итогам заседания синода РПЦ. Поводом созвать синод стало решение Вселенского патриархата признать незаконным решение 300-летней давности — аннексию Киевской митрополии московскими патриархами.

Фото theins.ru

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