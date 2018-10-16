Скандальное ДТП в Харькове: Зайцева устроила цирк с "болезнью"

Происшествия

Затянувшийся судебный процесс в Харькове над Еленой Зайцевой, участницей ДТП с шестью погибшими, в очередной раз переносится. Подсудимую не доставили в зал заседаний: по прибытии в суд Зайцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Судья вызвал «скорую», чтобы медики оценили состояние обвиняемой.

Адвокат подсудимой Юлия Козырь активно развивала версию о тяжелой болезни Зайцевой. Защита утверждает, что с 9 октября подсудимой плохо каждый день, повышается давление, наблюдаются судороги по всему телу. Козырь утверждает, что ее подзащитная утром 16 октября пережила два приступа. Адвокат требует перенести судебное заседание.

Обвинение признает, что без Зайцевой продолжать заседание действительно нет смысла, а потому важно выяснить, что реально происходит со здоровьем обвиняемой. Прокурор желает истребовать из СИЗО медицинскую документацию по Зайцевой.

Потерпевший Игорь Берченко назвал происходящее «клоунадой». Он усомнился как в новом недомогании Зайцевой, так и в подлинности ранее поданных справок о болезнях. Об этом сообщает 057.ua. «В прошлый раз адвокат Зайцевой подала целую кипу документов, что та болеет. Как больной девочке могли выдать права? И когда человек болеет, человек так не выглядит», — считает Берченко.

Судья Виктор Попрас зачитал на заседании справку, выданную Зайцевой утром 16 октября. В документе говорится, что здоровье обвиняемой позволяет ей прибыть в суд без сопровождения.

Напомним, на первых заседаниях суда не было предъявлено никаких доказательств болезни Зайцевой, мешающих ей водить автомобиль. Странности на судебном процессе начались с лета 2018 года. Сначала пропала врач-нарколог, проводившая экспертизу. Затем защита Зайцевой начала активно доказывать, что их клиентка якобы очень больна, а содержание в СИЗО вообще может сделать ее инвалидом. На заседании 9 октября в зал суда была вызвана «скорая» из-за якобы тяжелого состояния подсудимой.

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