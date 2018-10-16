В Киеве побит исторический температурный рекорд

Украина

В Киеве установлен новый температурный рекорд. Во вторник, 16 октября, столбик термометра в столице Украины поднялся до отметки + 23 градуса. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«На 15 часов 16 октября 2018 года температура воздуха составляла 23 градуса тепла. До этого, самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса тепла в 1916 году», — говорится в сообщении.

Отметим, в этом году температурные рекорды и аномалии наблюдаются и в других регионах Украины. Так из-за очень теплой погоды в Бердянске зацвели яблони и сливы. А 25 сентября в Карпатах выпал первый снег. Снежным ковром можно было полюбоваться на горе Поп Иван.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что еще несколько дней в Украине продержится сухая, теплая и солнечная погода. А в конце недели уже придет похолодание с периодическими дождями.

А вот зима, по мнению синоптиков, готовит украинцам неожиданности и рекорды. Согласно прогнозам, зима в этом году будет теплой и дождливой. Правда, не исключены и морозы до минус 20.

Синоптики уже озвучили прогноз погоды на зиму: тепло и почти без снега.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter