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В Киеве побит исторический температурный рекорд
В Киеве установлен новый температурный рекорд. Во вторник, 16 октября, столбик термометра в столице Украины поднялся до отметки + 23 градуса. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«На 15 часов 16 октября 2018 года температура воздуха составляла 23 градуса тепла. До этого, самая высокая температура для 16 октября в Киеве была 22,3 градуса тепла в 1916 году», — говорится в сообщении.
Отметим, в этом году температурные рекорды и аномалии наблюдаются и в других регионах Украины. Так из-за очень теплой погоды в Бердянске зацвели яблони и сливы. А 25 сентября в Карпатах выпал первый снег. Снежным ковром можно было полюбоваться на горе Поп Иван.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что еще несколько дней в Украине продержится сухая, теплая и солнечная погода. А в конце недели уже придет похолодание с периодическими дождями.
А вот зима, по мнению синоптиков, готовит украинцам неожиданности и рекорды. Согласно прогнозам, зима в этом году будет теплой и дождливой. Правда, не исключены и морозы до минус 20.
Синоптики уже озвучили прогноз погоды на зиму: тепло и почти без снега.
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