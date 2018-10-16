Последние теплые дни: синоптик предупредила о дождях и похолодании

Украина

Еще несколько дней в Украине продержится сухая, теплая и солнечная погода . А в конце недели уже придет похолодание с периодическими дождями. Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

«Ясность антициклона, высота температуры и сухость воздуха радуют чистой замшевой обувью, шуршанием листвы, легкостью одежды, отсутствием неприятных шапок, пешими комфортными переходами по ухабистым тротуарам без луж. Словом, радует нас такая солнечная теплая погода», — написала Диденко в Facebook.

По ее прогнозам, в среду снова по всей Украине будет без осадков, солнечно и тепло: + 17 + 22 градуса, местами до +23, +24 градусов. В Киеве завтра сухо и тепло, днем ​​около +20 градусов, ночью +8 +10 градусов.

При этом синоптик предупреждает о туманах, которые ухудшают видимость на дорогах и «задерживают в горле и легких дым от сжигания листьев и мусора».

По словам Диденко, «синоптическая нега» подойдет к завершению 20 октября: сначала похолодает на Западе, далее — в большинстве областей.

«И даже появятся периодические дожди, которые, честно говоря, уже и нужны, чтобы немного смыть пыль и погасить возможные пожары», — отмечает синоптик.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что антициклон Viktor, который принес в Украину солнечную погоду без осадков, задержится еще до конца недели . Дождей не ожидается, из всех метеорологических явлений возможны только туманы с дымкой. А похолодания стоит ожидать в третьей декаде октября.

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