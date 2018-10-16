В России сделали очередное циничное заявление о состоянии Сенцова

Украина

Российские тюремщики в очередной раз пытаются убедить в удовлетворительном состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова. После того, как сестра Сенцова сообщила о нахождении брата в реанимации, российская администрация тюрем и колоний поспешила заявить: Сенцов якобы чувствует себя настолько хорошо, что в госпитализации не нуждается. Никаких подтверждающих документов своим тезисам тюремщики не предъявили. Вместо этого, было заявлено, что и лечение, и питание предоставляются в полном объеме.

По словам сестры Сенцова, брат вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем. Пострадали основные внутренние органы. Никто из тех, с кем общалась сестра, не дает прогнозов. Сам Сенцов также не имеет оптимизма относительно своего будущего, о чем написал в письме.

Сенцов держал голодовку 145 дней, но был вынужден ее прекратить под угрозой насильственного кормления. Специалисты говорят, что российские тюремщики вместо реабилитации после голодовки могли спровоцировать интоксикацию.

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