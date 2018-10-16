- 20:24 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
- 20:20 Алена Шоптенко трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
- 20:12 Катастрофа истребителя под Винницей: появились новые фото с места трагедии
- 19:52 Сестра Кейт Миддлтон родила первенца
- 19:46 Что почем: где можно купить качественный зимний гардероб и во сколько это обойдется
- 19:40 Украинские школьники изобрели браслет, который поможет прожить 120 лет
- 19:37 В России сделали очередное циничное заявление о состоянии Сенцова
- 19:26 Где смотреть онлайн Украина — Чехия: расписание трансляций матча Лиги наций
- 19:24 Названо имя задержанного во Франции украинского коррупционера
- 19:08 Устрицы содержат вещества, помогающие бороться со страшным недугом
В России сделали очередное циничное заявление о состоянии Сенцова
Российские тюремщики в очередной раз пытаются убедить в удовлетворительном состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова. После того, как сестра Сенцова сообщила о нахождении брата в реанимации, российская администрация тюрем и колоний поспешила заявить: Сенцов якобы чувствует себя настолько хорошо, что в госпитализации не нуждается. Никаких подтверждающих документов своим тезисам тюремщики не предъявили. Вместо этого, было заявлено, что и лечение, и питание предоставляются в полном объеме.
По словам сестры Сенцова, брат вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем. Пострадали основные внутренние органы. Никто из тех, с кем общалась сестра, не дает прогнозов. Сам Сенцов также не имеет оптимизма относительно своего будущего, о чем написал в письме.
Сенцов держал голодовку 145 дней, но был вынужден ее прекратить под угрозой насильственного кормления. Специалисты говорят, что российские тюремщики вместо реабилитации после голодовки могли спровоцировать интоксикацию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..