Катастрофа истребителя под Винницей: появились новые фото с места трагедии

Происшествия

Истребитель Су-27УБ, принадлежащий Вооруженным Силам Украины, потерпел крушение около 17 час 16 октября и упал в районе села Уланов. Очевидцы говорят, что самолет рухнул в километре от села в овраг, и сейчас на месте катастрофы лишь обгоревший металл.

Истребитель вылетел с аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области и выполнял учебно-боевой полет. О падении самолета сообщили в 16.53 жители сел, расположенных вокруг райцентра Хмельник Винницкой области. Падению предшествовал сильный гул, а затем в поле за селом появился столб черного дыма.

«Самолет видели в небе, он плавно выполнял разные фигуры. Односельчане говорят, что в последние минуты самолет шел очень низко над домами. Вероятно, пилоты чувствовали беду и пытались увести его, чтобы избежать еще большего количества жертв, — приводит 33 канал слова жителя села Пагурцы. — Упал самолет в километре от села в овраг. Люди слышали взрыв и видели черный дым. Видели трагедию и жители Уланова в восьми километрах от Пагурцов. От самолета ничего не осталось. Только „воронка“ и кусок металла».

Жители говорят, что на место выехала полиция, спасатели. В районе также видели военный самолет с американским флагом и два поисково-спасательных вертолета. Территория ограждена, гражданский автотранспорт на место не пропускают.

По словам очевидцев, авиация летала над полем, где случилась трагедия, в поисках пилота. До последнего оставалась надежда на катапультирование. Позднее было официально объявлено, что оба человека находившихся в истребителе, погибли.

Напомним, по официальной информации самолет упал в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время выполнения учебно-боевого полета. Истребитель принадлежал Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины. До 19 октября возле Винницы должны были проходить межнациональные военные учения «Чистое небо».

Фото 20minut.ua, vezha.vn.ua

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