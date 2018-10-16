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Алена Шоптенко трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы (фото)
Хореограф «Танців з зірками» Алена Шоптенко, которая все еще не может прийти в форму после рождения сына, трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Два года назад известная танцовщица, которая ранее была замужем за хореографом Дмитрием Дикусаром, снова вышла замуж. А в начале июня она впервые стала мамой. Спустя несколько недель после рождения сына Алена вернулась к работе в шоу «Танці з зірками» в качестве главного хореографа. Она помогает парам ставить номера и ежедневно проводит время на репетициях. Молодая мама чувствует себя абсолютно счастливой. Алена написала трогательный пост в Instagram, в очередной раз признавшись в любви своему мужу Алексею.
«Годовщина свадьбы. Уже 2 года я счастлива, что этот мужчина достался именно мне, и я могу официально „мучать“ его своими танцами. Но самое главное, что сегодня также 3 года со дня нашего знакомства. И вот спустя 3 года нас уже трое. Спасибо тебе, любимый, за это счастливое время, за тебя и тебя в миниатюре. Люблю», — написала Алена Шоптенко.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Алена еще не возобновила дородовую форму. Но от этого хореограф не страдает, она продолжает кормить сына грудным молоком и ради его здоровья и благополучия готова еще потерпеть.
«Я сцеживаю молоко и оставляю, у меня с собой есть специальная сумочка, с охлаждающим элементом, я туда все складываю, и оно свежее холодное приезжает домой. Для меня важнее кормить ребенка, чтобы он был здоров, чтобы получил максимум того, что я могу дать физиологически. Поэтому я не форсирую, не нагружаюсь сильно. Я все лайтово делаю, исключительно для поддержания координационных моментов», — рассказала Алена.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о Джамале, которая умилила сеть фотографиями с маленьким сыном.
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