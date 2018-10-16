Покушение на Гандзюк: подозреваемого выпустили из СИЗО

Происшествия

Ряду подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк не придется сидеть в СИЗО до конца следствия. 16 октября из следственного изолятора под домашний арест отпустили еще одного из предположительных участников покушения на активистку.

На судебном заседании задержанный Виктор Горбунов рассказал, что сразу принял решение о сотрудничестве со следствием и поделился всей известной информацией об инциденте в Херсоне. Прокурор был согласен на пересмотр меры пресечения, потому судья вынес решение о домашнем аресте. Об этом сообщает «Мост».

Ранее под домашний арест были отпущены еще два предположительных участника покушения. 17 октября будут выбирать меру пресечения предположительному организатору нападения.

Напомним, 31 июля в Херсоне Гандзюк облили концентрированной кислотой. Пострадавшая получила ожоги 30% тела, кислота попала на лицо и шею. Пациентка проходит курс лечения в Киеве. В нападении на Гандзюк подозревают пятерых граждан. Их задержали в Херсоне. В Генпрокуратуре объяснили, почему так тяжело вычислить заказчиков покушений на активистов.



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