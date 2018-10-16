Катастрофа истребителя под Винницей: первое видео с места крушения

Происшествия

Жители Винницкой области опубликовали видео с места поисково-спасательной операции в районе крушения военного самолета Су-27УБ.

Самолет упал в районе села Уланов Винницкой области. К поискам обломков истребителя были привлечены военные самолеты и вертолеты. До последнего оставалась надежда на катапультирование пилотов, но спустя час стало ясно, что ни один из двоих находившихся в самолете людей не выжил.

Напомним, ЧП с самолетом случилось около 17 часов 16 октября. Очевидцы крушения отметили, что Су-27 пытался уйти в сторону от жилой застройки и упал в поле, в километре от ближайшего села.

На место ЧП выехали местная и областная полиция, пожарные машины, медицинские бригады. Территорию оградили, гражданский автотранспорт к месту крушения не пропускают.

Фото vezha.vn.ua

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