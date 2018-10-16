Происшествия

На борту разбившегося под Винницей истребителя был американец

На борту разбившегося под Винницей истребителя Су-27 был американский военнослужащий. Это подтвердили в представительстве Военно-воздушных Сил США.

В США не спешат констатировать, что американский гражданин был одним из двух погибших в авиакатастрофе пилотов. Официальные органы предлагают дождаться окончания расследования.

«В настоящее время инцидент находится на стадии расследования, и мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере ее появления», — говорится в заявлении.

Напомним, украинский истребитель Су-27УБ разбился во время учебно-боевого полета в рамках многонациональных учений «Чистое небо 2018». Было объявлено, что в результате крушения погибли оба пилота. Информацию на веб-ресурсах Генштаба ВСУ о том, что погибли американский и украинский пилот, позднее удалили и опубликовали уточненную сводку, без указания гражданства летчиков.

Фото mil.in.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter