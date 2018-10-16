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На борту разбившегося под Винницей истребителя был американец
На борту разбившегося под Винницей истребителя Су-27 был американский военнослужащий. Это подтвердили в представительстве Военно-воздушных Сил США.
В США не спешат констатировать, что американский гражданин был одним из двух погибших в авиакатастрофе пилотов. Официальные органы предлагают дождаться окончания расследования.
«В настоящее время инцидент находится на стадии расследования, и мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере ее появления», — говорится в заявлении.
Напомним, украинский истребитель Су-27УБ разбился во время учебно-боевого полета в рамках многонациональных учений «Чистое небо 2018». Было объявлено, что в результате крушения погибли оба пилота. Информацию на веб-ресурсах Генштаба ВСУ о том, что погибли американский и украинский пилот, позднее удалили и опубликовали уточненную сводку, без указания гражданства летчиков.
Фото mil.in.ua
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